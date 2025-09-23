У Тернополі відкрили новий Пластовий рік «Сила поколінь»

У Тернополі урочисто відкрили новий пластовий рік під назвою «Сила поколінь». Захід зібрав понад 650 пластунів з усієї області, їхні родини та всіх, хто підтримує «Пласт».

Окрім урочистої частини, в рамках заходу відбувся символічний «Забіг пам’яті в честь Героїв» на знак вшанування воїнів, які віддали життя за незалежність України з 2014 року.

Також діти та молодь брали участь в інтерактивних завданнях, щоб перевірити та покращити свої знання з української історії.

Відкриття пластового року – це початок нових проєктів і волонтерських ініціатив, які виховують молодь у дусі патріотизму, відповідальності та лідерства.

Пласт завжди був і залишається справжньою школою патріотизму та лідерства.