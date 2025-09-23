Військовослужбовці 44-ї тернопільської артбригади прочитали лекцію для студентів ЗУНУ

У межах вивчення навчальної дисципліни «Захист України» до здобувачів ВСП «ФКЕПІТ ЗУНУ» завітали військовослужбовці цивільно-військового співробітництва 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Захисники звернулися до студентів із закликом формувати високу патріотичну свідомість, відповідальну громадянську позицію у своєму середовищі.

Військові також звернули увагу на важливість формування серед підлітків цінності рідної мови, зокрема під час споживання різного контенту в соціальних мережах. Адже, на жаль, так трапляється, що іноді молодь затримується на вірусних відео, які призводять до проникнення російської культури в українське середовище.

У світі надлишкової інформації подібні лекції стають справжніми орієнтирами. Вони, як і звичка фільтрувати контент, який ми споживаємо, допомагають зберігати критичне мислення, залишатися свідомими та не губитися в потоці щоденної інформації.