Голова військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК вимагав хабар за «потрібний» діагноз

Вимагав неправомірну вигоду за «потрібний» діагноз: тернопільські правоохоронці затримали голову військово-лікарської комісії одного з районних ТЦК.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру в одержанні неправомірної вигоди особою, яка надає публічні послуги, поєднане з вимаганням. За вчинене йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Корупційну схему викрили оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції спільно зі слідчими ГУНП.

У ході досудового розслідування встановлено, що лікар-кардіолог, який очолює позаштатну постійно діючу військово-лікарську комісію районного ТЦК, вимагав неправомірну вигоду від військовослужбовця за внесення до медичної документації фіктивного діагнозу – тяжкого кардіологічного захворювання.

Пацієнт перебував на стаціонарному лікуванні, а вказана медична виписка надавала б йому право на оформлення інвалідності та відстрочку від проходження військової служби в подальшому.

Ціна питання коливалася від 500 до 1000 доларів США.

Правоохоронці затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України одразу після одержання 500 доларів неправомірної вигоди.

Слідчі поліції оголосили йому підозру за ч. 4 ст. 368-4 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди особою, яка надає публічні послуги, поєднане з вимаганням).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Наразі тривають заходи щодо встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до цього кримінального правопорушення.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює Тернопільська обласна прокуратура.

