Відлетів до Небесних полків: завершився земний шлях захисника з Тернополя Михайла Бугая

Відлетів до Небесних полків: завершився земний шлях захисника з Тернополя Михайла Бугая

Горе у ще одній родині. Під час лікування від отриманих травм внаслідок виконання бойового завдання на Донеччині, відійшов у Вічність тернополянин Михайло Бугай. Вічна та світла памʼять захиснику України!

«Відлетів до небесних полків, боронячи рідну землю від ворога, ще один наш земляк – Бугай Михайло Анатолійович. Земний шлях завершився 19 вересня під час лікування від отриманих травм внаслідок виконання бойового завдання у Донецькій області.

Його незламна воля, відвага та жертовність стали символом справжнього патріотизму.

Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя! Вічна та світла памʼять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.

Автор

журналіст, газета "Наш ДЕНЬ"

