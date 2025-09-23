Сьогодні: Вівторок. 23.09.2025

У Тернополі критична нестача донорів із 2 негативною групою крові

У Тернопільському центрі служби крові повідомляють про нестачу донорів із другою негативною групою крові.

Медики наголошують, що запаси цієї групи зараз критично малі.

«Ми звертаємось до всіх, хто має другу негативну групу крові: ваша допомога зараз безцінна. Кожна донація може врятувати кілька життів. Просимо долучатися до донорства, адже це не лише добра справа, а суперсила, яка є у ваших руках», – зазначають у Тернопільському центрі крові.

Прийом донорів відбувається з понеділка по пʼятницю. Час: 8:00-13:00. Адреса: м. Тернопіль, вул. Клінічна, 8.

У центрі нагадують, що донорами можуть стати здорові чоловіки та жінки віком від 18 років із вагою понад 50 кг.

