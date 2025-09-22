Сьогодні: Вівторок. 23.09.2025

На Тернопільщині зустрічатимуть полеглого Героя Віктора Чмельова

Скорботна звістка надійшла у місто Борщів. Відійшов у Вічність захисник України Віктор Чмельов. Воїнові було 54 роки. Вічна пам’ять та шана!

«22 вересня у Борщівську громаду прийшла гірка звістка – помер захисник України, житель міста Борщева – Віктор Чмельов, 2 травня 1971 року народження.

Висловлюємо щирі співчуття з приводу тяжкої втрати рідним, близьким та побратимам воїна Віктора.

Зустріч тіла відбудеться у вівторок, 23 вересня 2025 року о 09.00 год. біля церкви Верховних Апостолів Петра і Павла в місті Борщеві.

Далі кортеж з тілом померлого рухатиметься за маршрутом: вулицями: Ст. Бандери, І.Мазепи, Т.Шевченка (центр міста), Дорундяка, Січових Стрільців. 13 (до рідного дому), Дорундяка, Шевченка, Я.Кондри до похоронного храму.

Вічна пам’ять Герою!», – написали у Борщівській міській раді.

Автор

журналіст, газета "Наш ДЕНЬ"

