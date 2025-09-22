Насолоджуйтесь теплом у вівторок: наступного дня Тернопільщину огорне холод

Початок робочого тижня зустрів тернополян теплою та сухою погодою. Проте, із середи очікуємо на різку зміну погодних умов. З проходженням 24 вересня холодного атмосферного фронту місцями в області пройдуть дощі, а температура повітря різко знизиться і становитиме в другій половині тижня вночі 2-7 градусів тепла, вдень коливатиметься близько 14 градусів тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

23 вересня в області – мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря в області вночі 11-16 градусів тепла, вдень 22-27 градусів.

У Тернополі перша половина дня буде ясною, а після обіду з’являться хмари. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря в області вночі 12-14 градусів тепла, вдень 24-26 градусів.