На фронті загинув захисник із Тернопільщини Іван Козак: захищав Україну з перших днів великої війни

Іван Козак із села Лосяч Скала-Подільської громади пройшов АТО. Коли у 2022-у почалася велика війна, знову взяв до рук зброю, аби захищати рідну землю від російських окупантів. На жаль, у цьогорічному вересні наш земляк загинув. Свій останній бій Іван прийняв на Сумщині. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Трагічна звістка про загибель українського воїна надійшла до Скала-Подільської територіальної громади.

З сумом повідомляємо, що 21 вересня 2025 року, відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність біля н.п. Лугівка Сумської області загинув сержант Козак Іван Васильович, 1982 року народження, житель села Лосяч, учасник АТО, який з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати. Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!» – написав Другий-відділ Чортківського Ртцк-та-сп.

«З глибоким сумом повідомляємо про те, що 21 вересня 2025 року біля н.п. Лугівка Сумської області загинув сержант однієї з військових частин ЗСУ – Козак Іван Васильович, 1982 року народження, житель села Лосяч.

Депутатський корпус селищної ради, виконавчий комітет, працівники апарату та я особисто висловлюємо слова щирого співчуття рідним та близьким Івана Козака, розділяємо біль їх непоправної втрати та схиляємо голови у глибокій скорботі.

Дорогі рідні, усвідомлюємо Вашу безмірну втрату. Іван був справжнім чоловіком, патріотом, воїном. Просимо Господа прийняти його душу до Царства Небесного.

Вічна пам’ять Герою!

Слава Україні!

Героям слава!» – написав селищний голова Ігор Лобода.