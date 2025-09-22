У Тернополі поранені бійці відвідали мистецький потяг «Укрзалізниці»

Поширити

Поранені захисники, які проходять лікування в медичних закладах Тернополя, відвідали фотовиставку «Відвага нації», що експонується у вагонах мистецького потяга Укрзалізниці. Потяг завітав до Тернополя в межах всеукраїнського туру, повідомили в обласній поліції.



Автор виставки – американський фотограф і благодійник Говард Г. Баффет. Упродовж 160 днів він документував наслідки російської агресії: зруйновані міста, прояви людської стійкості, обличчя українців, які не скорилися.



Кожна фотографія – це окрема історія болю, втрат, боротьби та незламності. Це історія народу, який виборює право на життя, свободу і майбутнє.



Для бійців ця виставка стала глибоко особистою: зображення викликали сильні емоції, нагадуючи про власний бойовий шлях, побратимів та незламну силу духу.



Зустріч відбулася за ініціативи співробітників Управління кадрового забезпечення, представниці Департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Нацполіції Ірини Ніколаєвої, а також ДУ «ТМО МВС України по Тернопільській області».



Заходи реалізуються в межах проєкту «Пункт психологічних практик» та Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?».

