Ветеранський чемпіонат: 11 жовтня на Тернопільщині відбудеться головний матч сезону з футболу
У суботу, 11 жовтня, відбудеться тринадцятий тур чемпіонату Тернопільської області з футболу серед ветеранів, яким виповнило 40 років і більше.
Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини.
В одному з трьох запланованих поєдинків зустрічатимуться лідери – «СМ-Транс» (Тернопіль) та ФК «Плотича». В цьому поєдинку у великій мірі вирішуватиметься доля золотих медалей, адже команди у турнірній таблиці розділяє всього два очка, а колектив, який йде на третьому місці – «Нічлава» з Копичинців вже суттєво відстав від головних претендентів на чемпіонство.
Нагадаємо, у першому колі у матчі між лідерами у Плотичі завершився внічию – 2:2. У господарів відзначилися Ігор Панчук та Ігор Козелко, у гостей – Віталій Гоцалюк і Олександр Ждаха.
Що цікаво, у ветеранському чемпіонаті Тернопільської області минулого, 2024 року саме ці колективи стали переможцями, позаяк у регулярному сезоні вони на фініш підійшли з однаковими очковими показниками, в особистих зустрічах було зафіксовано дві нічиї і навіть «золотий» матч не визначив переможця. Тому Асоціація футболу Тернопільщини прийняла рішення нагородити за перше місце одразу дві команди.
Анонс матчів 13-го туру, які відбудуться 11 жовтня:
16.30. с. Дубівці. «СМ-Транс» (Тернопіль) – ФК «Плотича»
16.30. с. Дичків. «Динамо» (Красівка) – «Бандерівець» (В. Березовиця)
16.30. м. Копичинці. «Нічлава» (Копичинці) – ФК «Теребовля»
«Кобзар» (Гаї Шевченківські) – пропускає
Турнірна таблиця після 12-го туру
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М’ячі
|О
|1
|«СМ-Транс» Тернопіль
|10
|9
|1
|0
|57:4
|28
|2
|ФК «Плотича»
|10
|8
|2
|0
|41:8
|26
|3
|«Нічлава» Копичинці
|10
|7
|1
|2
|28:17
|22
|4
|«Кобзар» Гаї Шевченківські
|11
|4
|1
|6
|16:29
|13
|5
|«Бандерівець» В. Березовиця
|10
|2
|1
|7
|12:37
|7
|6
|«Динамо» Красівка
|10
|2
|0
|8
|15:37
|6
|7
|ФК «Теребовля»
|11
|1
|0
|10
|11:48
|3
Бомбардири:
Руслан Хома («СМ-Транс») – 11 м’ячів
Володимир П’ятничко («СМ-Транс») – 11
Сергій Богородіченко («СМ-Транс») – 7
Олександр Ждаха («СМ-Транс») – 6
Володимир Недільський («Нічлава») – 6
Сергій Савка (ФК «Плотича») – 6 (1п)
Віталій Гоцалюк («СМ-Транс») – 5
Ігор Козелко (ФК «Плотича») – 5 (1п)
Тарас Стирчак (ФК «Плотича») – 5 (1п)
Роман Бардокін («СМ-Транс») – 4
Андрій Біскуп (ФК «Плотича») – 4
Андрій Диняковський (ФК «Теребовля») – 4
Михайло Кука («Нічлава») – 4
Тарас Літинський («Динамо») – 4
Андрій Романюк («Кобзар») – 3
Володимир Рогатинський («Нічлава») – 3
Ярослав Романчук («Бандерівець») – 3
Іван Нечепор («Бандерівець») – 3
Мирослав Танчик («СМ-Транс») – 3
Ігор Панчук (ФК «Плотича») – 3
Матвій Николайчук (ФК «Плотича») – 3
Михайло Забитівський (ФК «Плотича») – 3
Андрій Мартинюк (ФК «Плотича») – 2
Василь Рибак (ФК «Плотича») – 2
Юрій Грам’як («Бандерівець») – 2
Володимир Федун («Бандерівець») – 2
Віталій Гончар («Кобзар») – 2
Богдан Іванців («СМ-Транс») – 2
Іван Лишак (ФК «Теребовля») – 2
Андрій Скочеляс («Динамо») – 2
Василь Процків («Нічлава») – 2
Василь Гуменюк («Нічлава») – 2
Іван Бегман («Нічлава») – 2
Василь Лемішка («Нічлава») – 2 (1п)
Віталій Паперовський («Кобзар») – 2 (1п)
Анатолій Романів («Кобзар») – 2 (1п)
Максим Бадло («СМ-Транс») – 1
Руслан П’ятничко («СМ-Транс») – 1
Андрій Ковалишин («СМ-Транс») – 1
Юрій Клизуб («Нічлава») – 1
Степан Боднарчук («Нічлава») – 1
Любомир Білиця («Нічлава») – 1
Петро Білінський («Нічлава») – 1
Анатолій Миронюк («Нічлава») – 1
Андрій Торончук («Нічлава») – 1
Андрій Гінка («Кобзар») – 1
Василь Огринович («Кобзар») – 1
Євген Юнаков («Кобзар») – 1
Андрій Гамов («Кобзар») – 1
Сергій Якимович («Кобзар») – 1
Володимир Сембелерус («Кобзар») – 1
Олександр Пиж («Кобзар») – 1
Михайло Дмитрів («Бандерівець») – 1
Роман Петрів («Динамо») – 1
Віктор Дацюк («Динамо») – 1
Михайло Турчак («Динамо») – 1
Ігор Грицишин («Динамо») – 1
Михайло Бойко («Динамо») – 1
Тарас Шмігельський («Динамо») – 1
Василь Новосад («Динамо») – 1
Ігор Бабельчук (ФК «Теребовля») – 1
Михайло Гуменюк (ФК «Теребовля») – 1
Олександр Поліщук (ФК «Теребовля») – 1
Святослав Маракін (ФК «Теребовля») – 1
Віктор Павлович (ФК «Плотича») – 1
Олег Горенчук (ФК «Плотича») – 1
Богдан Копцюх (ФК «Плотича») – 1
Ігор Дячук (ФК «Плотича») – 1
Андрій Гах (ФК «Теребовля») – 1п
Олександр Окрушко («Нічлава») – 1п
Андрій Білик («СМ-Транс») – 1п
Віктор Русін («Бандерівець») – 1а/г
Олександр Іваніцький (ФК «Теребовля») – 1а/г.