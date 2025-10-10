У суботу, 11 жовтня, відбудеться тринадцятий тур чемпіонату Тернопільської області з футболу серед ветеранів, яким виповнило 40 років і більше.

Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини.

В одному з трьох запланованих поєдинків зустрічатимуться лідери – «СМ-Транс» (Тернопіль) та ФК «Плотича». В цьому поєдинку у великій мірі вирішуватиметься доля золотих медалей, адже команди у турнірній таблиці розділяє всього два очка, а колектив, який йде на третьому місці – «Нічлава» з Копичинців вже суттєво відстав від головних претендентів на чемпіонство.

Нагадаємо, у першому колі у матчі між лідерами у Плотичі завершився внічию – 2:2. У господарів відзначилися Ігор Панчук та Ігор Козелко, у гостей – Віталій Гоцалюк і Олександр Ждаха.

Що цікаво, у ветеранському чемпіонаті Тернопільської області минулого, 2024 року саме ці колективи стали переможцями, позаяк у регулярному сезоні вони на фініш підійшли з однаковими очковими показниками, в особистих зустрічах було зафіксовано дві нічиї і навіть «золотий» матч не визначив переможця. Тому Асоціація футболу Тернопільщини прийняла рішення нагородити за перше місце одразу дві команди.

Анонс матчів 13-го туру, які відбудуться 11 жовтня:

16.30. с. Дубівці. «СМ-Транс» (Тернопіль) – ФК «Плотича»

16.30. с. Дичків. «Динамо» (Красівка) – «Бандерівець» (В. Березовиця)

16.30. м. Копичинці. «Нічлава» (Копичинці) – ФК «Теребовля»

«Кобзар» (Гаї Шевченківські) – пропускає

Турнірна таблиця після 12-го туру

№ Команда І В Н П М’ячі О 1 «СМ-Транс» Тернопіль 10 9 1 0 57:4 28 2 ФК «Плотича» 10 8 2 0 41:8 26 3 «Нічлава» Копичинці 10 7 1 2 28:17 22 4 «Кобзар» Гаї Шевченківські 11 4 1 6 16:29 13 5 «Бандерівець» В. Березовиця 10 2 1 7 12:37 7 6 «Динамо» Красівка 10 2 0 8 15:37 6 7 ФК «Теребовля» 11 1 0 10 11:48 3

Бомбардири:

Руслан Хома («СМ-Транс») – 11 м’ячів

Володимир П’ятничко («СМ-Транс») – 11

Сергій Богородіченко («СМ-Транс») – 7

Олександр Ждаха («СМ-Транс») – 6

Володимир Недільський («Нічлава») – 6

Сергій Савка (ФК «Плотича») – 6 (1п)

Віталій Гоцалюк («СМ-Транс») – 5

Ігор Козелко (ФК «Плотича») – 5 (1п)

Тарас Стирчак (ФК «Плотича») – 5 (1п)

Роман Бардокін («СМ-Транс») – 4

Андрій Біскуп (ФК «Плотича») – 4

Андрій Диняковський (ФК «Теребовля») – 4

Михайло Кука («Нічлава») – 4

Тарас Літинський («Динамо») – 4

Андрій Романюк («Кобзар») – 3

Володимир Рогатинський («Нічлава») – 3

Ярослав Романчук («Бандерівець») – 3

Іван Нечепор («Бандерівець») – 3

Мирослав Танчик («СМ-Транс») – 3

Ігор Панчук (ФК «Плотича») – 3

Матвій Николайчук (ФК «Плотича») – 3

Михайло Забитівський (ФК «Плотича») – 3

Андрій Мартинюк (ФК «Плотича») – 2

Василь Рибак (ФК «Плотича») – 2

Юрій Грам’як («Бандерівець») – 2

Володимир Федун («Бандерівець») – 2

Віталій Гончар («Кобзар») – 2

Богдан Іванців («СМ-Транс») – 2

Іван Лишак (ФК «Теребовля») – 2

Андрій Скочеляс («Динамо») – 2

Василь Процків («Нічлава») – 2

Василь Гуменюк («Нічлава») – 2

Іван Бегман («Нічлава») – 2

Василь Лемішка («Нічлава») – 2 (1п)

Віталій Паперовський («Кобзар») – 2 (1п)

Анатолій Романів («Кобзар») – 2 (1п)

Максим Бадло («СМ-Транс») – 1

Руслан П’ятничко («СМ-Транс») – 1

Андрій Ковалишин («СМ-Транс») – 1

Юрій Клизуб («Нічлава») – 1

Степан Боднарчук («Нічлава») – 1

Любомир Білиця («Нічлава») – 1

Петро Білінський («Нічлава») – 1

Анатолій Миронюк («Нічлава») – 1

Андрій Торончук («Нічлава») – 1

Андрій Гінка («Кобзар») – 1

Василь Огринович («Кобзар») – 1

Євген Юнаков («Кобзар») – 1

Андрій Гамов («Кобзар») – 1

Сергій Якимович («Кобзар») – 1

Володимир Сембелерус («Кобзар») – 1

Олександр Пиж («Кобзар») – 1

Михайло Дмитрів («Бандерівець») – 1

Роман Петрів («Динамо») – 1

Віктор Дацюк («Динамо») – 1

Михайло Турчак («Динамо») – 1

Ігор Грицишин («Динамо») – 1

Михайло Бойко («Динамо») – 1

Тарас Шмігельський («Динамо») – 1

Василь Новосад («Динамо») – 1

Ігор Бабельчук (ФК «Теребовля») – 1

Михайло Гуменюк (ФК «Теребовля») – 1

Олександр Поліщук (ФК «Теребовля») – 1

Святослав Маракін (ФК «Теребовля») – 1

Віктор Павлович (ФК «Плотича») – 1

Олег Горенчук (ФК «Плотича») – 1

Богдан Копцюх (ФК «Плотича») – 1

Ігор Дячук (ФК «Плотича») – 1

Андрій Гах (ФК «Теребовля») – 1п

Олександр Окрушко («Нічлава») – 1п

Андрій Білик («СМ-Транс») – 1п

Віктор Русін («Бандерівець») – 1а/г

Олександр Іваніцький (ФК «Теребовля») – 1а/г.

