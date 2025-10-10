За дев’ять місяців 2025 року загальний товарообіг на Тернопільщині склав майже 1,4 млрд дол. США.

Як повідомили на Тернопільській митниці, імпорт продовжує впевнено зростати. Зокрема, у січні-травні цього року обсяг ввезених в область товарів сягнув понад 812 мільйонів доларів, що на 24% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Експорт теж тримає позитивну динаміку – 586 мільйонів доларів, що на 5% перевищує торішній показник.

Кількість оформлених працівниками митниці вантажів становила 688 тисяч тонн.

За цей період підприємства області активно співпрацювали із 86 країнами світу. Лідером серед партнерів з імпорту стала Польща з часткою 21% від загального обсягу імпорту. Слідом ідуть Китай (20%), Німеччина (12%), Італія (5%) та В’єтнам (4%).

У структурі експорту першість теж тримає Польща – майже 40 % усіх товарів спрямовано до цієї країни. Серед важливих партнерів за цим напрямком також Італія, США, Нідерланди – по 5% та Болгарія – 4%.

Тернопільська митниця фіксує позитивні тенденції у зовнішній торгівлі, що свідчить про стабільну економічну активність регіону та високий рівень ділової довіри.

