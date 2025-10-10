Фахівці Тернопільського центру служби крові звертаються до мешканців області з проханням долучитися до донорства.

Найбільша потреба наразі – у донорах із 3-ю групою крові, тож людей закликають приходити у понеділок.

У закладі зазначають, що донорство має бути системним процесом, а не лише реакцією на критичні ситуації.

«Ми завжди вдячні людям, які приходять допомогти у момент гострого дефіциту крові. Але дуже важливо, щоб донорство стало звичкою, регулярною практикою. Лише так ми зможемо підтримувати стабільний банк крові, щоб рятувати життя без затримок у будь-який момент», – зазначили у Тернопільському центрі служби крові.

Долучитися до донорства можна у будні дні, звернувшись до Тернопільського центру служби крові. При собі потрібно мати паспорт або ID-картку.

