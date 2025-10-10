Івану Шанцу із села Криве Скалатської громади завжди буде лише 35 років. Молоде життя обірвала війна. Вічна пам’ять та шана Герою!

«Скалатська міська рада з глибоким болем повідомляє про загибель

жителя с.Криве., воїна Шанца Івана Любимировича, 4 липня 1990 року народження.

Іван – мужній захисник, вірний син України, який до останнього подиху виконував свій обов’язок перед народом і Батьківщиною. Немає слів, щоб передати біль втрати…

Щирі співчуття рідним, близьким, побратимам та усім, хто знав Івана.

Пам’ять про Героя назавжди житиме у наших серцях. Вічна слава і шана Герою!», – таку скупу інформацію про свого захисника, про того, хто поклав власне життя за наш спокій повідомили у Скалатській громаді.

