На щиті повертається додому молодий воїн Іван Шанц з Тернопільщини
Івану Шанцу із села Криве Скалатської громади завжди буде лише 35 років. Молоде життя обірвала війна. Вічна пам’ять та шана Герою!
«Скалатська міська рада з глибоким болем повідомляє про загибель
жителя с.Криве., воїна Шанца Івана Любимировича, 4 липня 1990 року народження.
Іван – мужній захисник, вірний син України, який до останнього подиху виконував свій обов’язок перед народом і Батьківщиною. Немає слів, щоб передати біль втрати…
Щирі співчуття рідним, близьким, побратимам та усім, хто знав Івана.
Пам’ять про Героя назавжди житиме у наших серцях. Вічна слава і шана Герою!», – таку скупу інформацію про свого захисника, про того, хто поклав власне життя за наш спокій повідомили у Скалатській громаді.