Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає щомісячні виплати у розмірі 50 тис. грн для військових, звільнених із полону, які потребують тривалого стаціонарного лікування через захворювання чи поранення.

Про це свідчить картка закону про внесення змін до деяких законів України щодо виплат військовослужбовцям, звільненим з полону, які мають захворювання, що потребують тривалого стаціонарного лікування, на сайті Верховної Ради.

Що передбачає документ

Військові, які після звільнення з полону потребують тривалого стаціонарного лікування (понад 30 днів), отримуватимуть щомісячну виплату у розмірі 50 000 грн.

Підтримка здійснюватиметься впродовж перших трьох місяців реабілітації.

Законопроєкт також врегульовує порядок видачі довідок про травми чи захворювання, отримані під час полону, щоб уникнути бюрократичних перепон і різного трактування норм.

