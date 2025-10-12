У Тернополі стартує флагманський проєкт Міністерства молоді та спорту України «Активні парки: локації безбар’єрного дозвілля». Проведення заходів передбачається впродовж жовтня – грудня 2025 року, повідомляє ТМР.

Адаптивні клуби «Нестримні» створені для відновлення через фізичну активність ветеранів, їхніх рідних та осіб з інвалідністю, що постраждали внаслідок війни.

У клубах є необхідне обладнання та досвідчені інструктори, які проводять заняття з регбі, самбо та функціонального тренінгу.

Також до участі запрошуються усі бажаючі для занять у біговому клубі та клубі скандинавської ходьби.

Заняття в бігових клубах не потребують спеціального обладнання, тому вони є чудовим способом для масштабування та поширення активного дозвілля серед широкої громадськості.

У тернопільському клубі скандинавської ходьби заняття спрямовані на рекреацію, відновлення і підтримку здоров’я, адже скандинавська ходьба задіює майже всі м’язи людського тіла і розподіляє навантаження по ньому. Цей вид фізичної активності дозволяє покращити фізичну форму, збільшити витривалість та підвищити настрій. До занять можна долучитись в будь-якому віці з будь-яким рівнем фізичної підготовки.

Детальніше про проєкти та контакти координаторів в Тернополі на сайті державної установи «Агенція масового спорту України»

