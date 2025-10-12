11 жовтня відбувся тринадцятий тур чемпіонату Тернопільської області з футболу серед ветеранів, яким виповнило 40 років і більше. За його підсумками, за тур до завершення змагань, став відомим переможцем, а саме команда «СМ-Транс» з Тернополя, президентом якої є Микола Салик.

Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини.

У Дубівцях у центральному матчі туру, а можливо й всього чемпіонату, зустрічалися лідери – «СМ-Транс» (Тернопіль) та ФК «Плотича». Власне в цьому поєдинку визначився ветеранський чемпіон Тернопільщини 2025 року! Господарі поля, перемігши суперника з рахунком 4:2, за тур до завершення чемпіонату стали його переможцями. Ветерани «СМ-Транс» доволі впевнено вели гру. Вони у першому таймі відзначилися двічі і ще стільки ж забили у другому. Лише при рахунку 4:0 господарі поля дозволили відзначитися супернику. Загалом героєм матчу став нападник «СМ-Транс» Володимир П’ятничко, котрий був кращим бомбардиром ветеранського чемпіонату у минулому, 2024 році і є кращим голеодором у сезоні-2025.

«СМ-Транс» (Тернопіль) – ФК «Плотича» – 4:2 (Володимир П’ятничко, 10, 70, Андрій Білик, 40, Віктор Ковалик, 41 – Андрій Мартинюк, 75, Матвій Николайчук, 79)

У матчі за п’яте місце у Дичкові зустрілися «Динамо» з Красівки та «Бандерівець» з В. Березовиці. В цій зустрічі повів за собою «динамівців» Андрій Скочеляс, дубль якого і став вирішальним у матчі.

«Динамо» (Красівка) – «Бандерівець» (В. Березовиця) – 3:1 (Андрій Скочеляс, 10, 60, Микола Дурай, 38 – Валерій Колоденський, 39)

У Копичинцях місцева «Нічлава» не мала особливих проблем у матчі з теребовлянськими ветеранами. По дублю записали на свій рахунок Володимири – Рогатинський та Недільський. Ця перемога дозволила копичинецькій команді до одного очка скоротити відстань від ФК «Плотича». Саме ці колектив в останньому турі в очному поєдинку у Плотичі і визначать володаря срібних та бронзових нагород.

«Нічлава» (Копичинці) – ФК «Теребовля» – 5:0 (Володимир Рогатинський, 4, 46, Володимир Недільський, 7, 26, Володимир Ковальський, 67, з пен)

Команда «Кобзар» (Гаї Шевченківські) – пропускала 13-й тур.

Турнірна таблиця після 13-го туру

№ Команда І В Н П М’ячі О 1 «СМ-Транс» Тернопіль 11 10 1 0 61:6 31 2 ФК «Плотича» 11 8 2 1 43:12 26 3 «Нічлава» Копичинці 11 8 1 2 33:17 25 4 «Кобзар» Гаї Шевченківські 11 4 1 6 16:29 13 5 «Динамо» Красівка 11 3 0 8 18:38 9 6 «Бандерівець» В. Березовиця 11 2 1 8 13:40 7 7 ФК «Теребовля» 12 1 0 11 11:53 3

Бомбардири:

Володимир П’ятничко («СМ-Транс») – 13 м’ячів

Руслан Хома («СМ-Транс») – 11

Володимир Недільський («Нічлава») – 8

Сергій Богородіченко («СМ-Транс») – 7

Олександр Ждаха («СМ-Транс») – 6

Сергій Савка (ФК «Плотича») – 6 (1п)

Віталій Гоцалюк («СМ-Транс») – 5

Володимир Рогатинський («Нічлава») – 5

Ігор Козелко (ФК «Плотича») – 5 (1п)

Тарас Стирчак (ФК «Плотича») – 5 (1п)

Роман Бардокін («СМ-Транс») – 4

Андрій Біскуп (ФК «Плотича») – 4

Михайло Забитівський (ФК «Плотича») – 4

Матвій Николайчук (ФК «Плотича») – 4

Андрій Диняковський (ФК «Теребовля») – 4

Михайло Кука («Нічлава») – 4

Тарас Літинський («Динамо») – 4

Андрій Скочеляс («Динамо») – 4

Андрій Романюк («Кобзар») – 3

Ярослав Романчук («Бандерівець») – 3

Іван Нечепор («Бандерівець») – 3

Мирослав Танчик («СМ-Транс») – 3

Ігор Панчук (ФК «Плотича») – 3

Андрій Мартинюк (ФК «Плотича») – 3

Василь Рибак (ФК «Плотича») – 2

Юрій Грам’як («Бандерівець») – 2

Володимир Федун («Бандерівець») – 2

Віталій Гончар («Кобзар») – 2

Богдан Іванців («СМ-Транс») – 2

Іван Лишак (ФК «Теребовля») – 2

Василь Процків («Нічлава») – 2

Василь Гуменюк («Нічлава») – 2

Іван Бегман («Нічлава») – 2

Василь Лемішка («Нічлава») – 2 (1п)

Віталій Паперовський («Кобзар») – 2 (1п)

Анатолій Романів («Кобзар») – 2 (1п)

Андрій Білик («СМ-Транс») – 2(1п)

Максим Бадло («СМ-Транс») – 1

Руслан П’ятничко («СМ-Транс») – 1

Андрій Ковалишин («СМ-Транс») – 1

Віктор Ковалик («СМ-Транс») – 1

Юрій Клизуб («Нічлава») – 1

Степан Боднарчук («Нічлава») – 1

Любомир Білиця («Нічлава») – 1

Петро Білінський («Нічлава») – 1

Анатолій Миронюк («Нічлава») – 1

Андрій Торончук («Нічлава») – 1

Андрій Гінка («Кобзар») – 1

Василь Огринович («Кобзар») – 1

Євген Юнаков («Кобзар») – 1

Андрій Гамов («Кобзар») – 1

Сергій Якимович («Кобзар») – 1

Володимир Сембелерус («Кобзар») – 1

Олександр Пиж («Кобзар») – 1

Михайло Дмитрів («Бандерівець») – 1

Валерій Колоденський («Бандерівець») – 1

Роман Петрів («Динамо») – 1

Віктор Дацюк («Динамо») – 1

Михайло Турчак («Динамо») – 1

Ігор Грицишин («Динамо») – 1

Михайло Бойко («Динамо») – 1

Тарас Шмігельський («Динамо») – 1

Василь Новосад («Динамо») – 1

Микола Дурай («Динамо») – 1

Ігор Бабельчук (ФК «Теребовля») – 1

Михайло Гуменюк (ФК «Теребовля») – 1

Олександр Поліщук (ФК «Теребовля») – 1

Святослав Маракін (ФК «Теребовля») – 1

Віктор Павлович (ФК «Плотича») – 1

Олег Горенчук (ФК «Плотича») – 1

Богдан Копцюх (ФК «Плотича») – 1

Андрій Гах (ФК «Теребовля») – 1п

Олександр Окрушко («Нічлава») – 1п

Володимир Ковальський («Нічлава») – 1п

Віктор Русін («Бандерівець») – 1а/г

Олександр Іваніцький (ФК «Теребовля») – 1а/г

Матчі 14-го туру відбудуться 18 жовтня:

ФК «Плотича» – «Нічлава» (Копичинці)

«Бандерівець» (В. Березовиця) – «СМ-Транс» (Тернопіль)

«Кобзар» (Гаї Шевченківські) – «Динамо» (Красівка)

ФК «Теребовля» – пропускає.

