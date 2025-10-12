«СМ-Транс» – ветеранський чемпіон Тернопільщини 2025 року з футболу
11 жовтня відбувся тринадцятий тур чемпіонату Тернопільської області з футболу серед ветеранів, яким виповнило 40 років і більше. За його підсумками, за тур до завершення змагань, став відомим переможцем, а саме команда «СМ-Транс» з Тернополя, президентом якої є Микола Салик.
Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини.
У Дубівцях у центральному матчі туру, а можливо й всього чемпіонату, зустрічалися лідери – «СМ-Транс» (Тернопіль) та ФК «Плотича». Власне в цьому поєдинку визначився ветеранський чемпіон Тернопільщини 2025 року! Господарі поля, перемігши суперника з рахунком 4:2, за тур до завершення чемпіонату стали його переможцями. Ветерани «СМ-Транс» доволі впевнено вели гру. Вони у першому таймі відзначилися двічі і ще стільки ж забили у другому. Лише при рахунку 4:0 господарі поля дозволили відзначитися супернику. Загалом героєм матчу став нападник «СМ-Транс» Володимир П’ятничко, котрий був кращим бомбардиром ветеранського чемпіонату у минулому, 2024 році і є кращим голеодором у сезоні-2025.
«СМ-Транс» (Тернопіль) – ФК «Плотича» – 4:2 (Володимир П’ятничко, 10, 70, Андрій Білик, 40, Віктор Ковалик, 41 – Андрій Мартинюк, 75, Матвій Николайчук, 79)
У матчі за п’яте місце у Дичкові зустрілися «Динамо» з Красівки та «Бандерівець» з В. Березовиці. В цій зустрічі повів за собою «динамівців» Андрій Скочеляс, дубль якого і став вирішальним у матчі.
«Динамо» (Красівка) – «Бандерівець» (В. Березовиця) – 3:1 (Андрій Скочеляс, 10, 60, Микола Дурай, 38 – Валерій Колоденський, 39)
У Копичинцях місцева «Нічлава» не мала особливих проблем у матчі з теребовлянськими ветеранами. По дублю записали на свій рахунок Володимири – Рогатинський та Недільський. Ця перемога дозволила копичинецькій команді до одного очка скоротити відстань від ФК «Плотича». Саме ці колектив в останньому турі в очному поєдинку у Плотичі і визначать володаря срібних та бронзових нагород.
«Нічлава» (Копичинці) – ФК «Теребовля» – 5:0 (Володимир Рогатинський, 4, 46, Володимир Недільський, 7, 26, Володимир Ковальський, 67, з пен)
Команда «Кобзар» (Гаї Шевченківські) – пропускала 13-й тур.
Турнірна таблиця після 13-го туру
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|М’ячі
|О
|1
|«СМ-Транс» Тернопіль
|11
|10
|1
|0
|61:6
|31
|2
|ФК «Плотича»
|11
|8
|2
|1
|43:12
|26
|3
|«Нічлава» Копичинці
|11
|8
|1
|2
|33:17
|25
|4
|«Кобзар» Гаї Шевченківські
|11
|4
|1
|6
|16:29
|13
|5
|«Динамо» Красівка
|11
|3
|0
|8
|18:38
|9
|6
|«Бандерівець» В. Березовиця
|11
|2
|1
|8
|13:40
|7
|7
|ФК «Теребовля»
|12
|1
|0
|11
|11:53
|3
Бомбардири:
Володимир П’ятничко («СМ-Транс») – 13 м’ячів
Руслан Хома («СМ-Транс») – 11
Володимир Недільський («Нічлава») – 8
Сергій Богородіченко («СМ-Транс») – 7
Олександр Ждаха («СМ-Транс») – 6
Сергій Савка (ФК «Плотича») – 6 (1п)
Віталій Гоцалюк («СМ-Транс») – 5
Володимир Рогатинський («Нічлава») – 5
Ігор Козелко (ФК «Плотича») – 5 (1п)
Тарас Стирчак (ФК «Плотича») – 5 (1п)
Роман Бардокін («СМ-Транс») – 4
Андрій Біскуп (ФК «Плотича») – 4
Михайло Забитівський (ФК «Плотича») – 4
Матвій Николайчук (ФК «Плотича») – 4
Андрій Диняковський (ФК «Теребовля») – 4
Михайло Кука («Нічлава») – 4
Тарас Літинський («Динамо») – 4
Андрій Скочеляс («Динамо») – 4
Андрій Романюк («Кобзар») – 3
Ярослав Романчук («Бандерівець») – 3
Іван Нечепор («Бандерівець») – 3
Мирослав Танчик («СМ-Транс») – 3
Ігор Панчук (ФК «Плотича») – 3
Андрій Мартинюк (ФК «Плотича») – 3
Василь Рибак (ФК «Плотича») – 2
Юрій Грам’як («Бандерівець») – 2
Володимир Федун («Бандерівець») – 2
Віталій Гончар («Кобзар») – 2
Богдан Іванців («СМ-Транс») – 2
Іван Лишак (ФК «Теребовля») – 2
Василь Процків («Нічлава») – 2
Василь Гуменюк («Нічлава») – 2
Іван Бегман («Нічлава») – 2
Василь Лемішка («Нічлава») – 2 (1п)
Віталій Паперовський («Кобзар») – 2 (1п)
Анатолій Романів («Кобзар») – 2 (1п)
Андрій Білик («СМ-Транс») – 2(1п)
Максим Бадло («СМ-Транс») – 1
Руслан П’ятничко («СМ-Транс») – 1
Андрій Ковалишин («СМ-Транс») – 1
Віктор Ковалик («СМ-Транс») – 1
Юрій Клизуб («Нічлава») – 1
Степан Боднарчук («Нічлава») – 1
Любомир Білиця («Нічлава») – 1
Петро Білінський («Нічлава») – 1
Анатолій Миронюк («Нічлава») – 1
Андрій Торончук («Нічлава») – 1
Андрій Гінка («Кобзар») – 1
Василь Огринович («Кобзар») – 1
Євген Юнаков («Кобзар») – 1
Андрій Гамов («Кобзар») – 1
Сергій Якимович («Кобзар») – 1
Володимир Сембелерус («Кобзар») – 1
Олександр Пиж («Кобзар») – 1
Михайло Дмитрів («Бандерівець») – 1
Валерій Колоденський («Бандерівець») – 1
Роман Петрів («Динамо») – 1
Віктор Дацюк («Динамо») – 1
Михайло Турчак («Динамо») – 1
Ігор Грицишин («Динамо») – 1
Михайло Бойко («Динамо») – 1
Тарас Шмігельський («Динамо») – 1
Василь Новосад («Динамо») – 1
Микола Дурай («Динамо») – 1
Ігор Бабельчук (ФК «Теребовля») – 1
Михайло Гуменюк (ФК «Теребовля») – 1
Олександр Поліщук (ФК «Теребовля») – 1
Святослав Маракін (ФК «Теребовля») – 1
Віктор Павлович (ФК «Плотича») – 1
Олег Горенчук (ФК «Плотича») – 1
Богдан Копцюх (ФК «Плотича») – 1
Андрій Гах (ФК «Теребовля») – 1п
Олександр Окрушко («Нічлава») – 1п
Володимир Ковальський («Нічлава») – 1п
Віктор Русін («Бандерівець») – 1а/г
Олександр Іваніцький (ФК «Теребовля») – 1а/г
Матчі 14-го туру відбудуться 18 жовтня:
ФК «Плотича» – «Нічлава» (Копичинці)
«Бандерівець» (В. Березовиця) – «СМ-Транс» (Тернопіль)
«Кобзар» (Гаї Шевченківські) – «Динамо» (Красівка)
ФК «Теребовля» – пропускає.