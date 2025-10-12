Аспірин – це не лише ліки, але й універсальний помічник у побуті. Він може допомогти відбілити речі, вивести плями зі світлого одягу та навіть очистити від накипу барабан пральної машини.

Ці доступні ліки можуть стати справжнім рятівником, якщо у вас немає спеціальних засобів для прання, пише ТСН.

Аспірин для виведення плям

Аспірин допоможе швидко та ефективно вивести плями зі світлих і білих речей. Для цього розчиніть 6 таблеток аспірину в 5 літрах води і замочіть брудний одяг на кілька годин. Потім просто виперіть речі звичним способом.

Аспірин як відбілювач

Щоб повернути свої світлі речі до їх первісного вигляду, додайте кілька подрібнених таблеток аспірину до прального порошку та засипте суміш у відсік пральної машини. Після прання ваш одяг стане значно білішим.

Аспірин для очищення барабана пральної машини від накипу

Якщо ви не хочете використовувати хімічні засоби для боротьби з накипом, спробуйте аспірин. Для цього змішайте три таблетки аспірину з кондиціонером для прання, вилийте суміш у контейнер пральної машини і запустіть режим “Холодне прання” без білизни в барабані. Уже після першого використання ви помітите результат.

Подобається це: Подобається Завантаження…