13 жовтня в області – хмарно з проясненнями. Вночі невеликі дощі. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, вдень 8-13 градусів.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно з проясненням. Уночі піде дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, вдень 9-11 градусів.

