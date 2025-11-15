Сьогодні, 15 листопада, взяла старт Тернопільська футзальна ліга сезону-2025/26. У ній змагатиметься, як і минулого сезону, 38 команд, розподілених на чотири ліги.

Про це повідомляє Асоціація футболу Тернопільщини.

Змагання у першій, другій та третій лігах відбуватимуть у СК «Політехнік» за системою у два кола (18 матчів). Щодо вищої ліги, матчі якої гратимуться у ФОЦі, то, вісім команд-учасниць гратимуть у два етапи: попередній – два кола та фінальна частина (1-4 місця та 5-8 місця) – в одне коло (загальна кількість матчів – 17).

Розподіл команд на ліги:

Вища ліга (8 команд): МФК «Тернопіль», «Гермес-7-ФАТ» (Тернопіль), «Сокіл» (В. Березовиця), «OPEN TECK-SEBN» (Тернопіль), ФК «Тернопіль-Ветеран», «Поділля-0352» (В. Березовиця), «Вікнини-ФАТ» (Вікно), «Вікторія» (В. Бірки).

Перша ліга (10 команд): «Eleks» (Тернопіль), «Vartis» (Тернопіль), «Говерла» (Дубівці, «Серет-Стандарт» (Вишгородок), ФК «Нараїв», «Колос» (Домаморич), «Карпатська джерельна» (Тернопіль), «Файне місто» (Тернопіль), «24» (Тернопіль), ФК «Максимівка».

Друга ліга (10 команд): ФК «Озерна», «Самець» (Підволочиськ), «Медобори» (Галущинці), «Largo» (Тернопіль), ФК «Острів», ФК «Куропатники», «Шлях» (Шляхтинці), «Стрипа» (Купчинці), Збірна учасників бойових дій і ветеранів війни, ФК «Кобзарівка»;

Третя ліга (10 комнад): ФК «Гаї Шевченківські», «Київхліб» (Тернопіль), ТМР (Тернопіль), «МаксБуд» (Тернопіль), «Ентузіаст» (Тернопіль), «Серет» (Петриків), ФК «Залізці», «Спортивна водойма Big-Fish» (Тернопіль), «Strong Faith» (Тернопіль), «Тернопіль Юнайтед» (Тернопіль).

Загалом на старт Тернопільської футзальної ліги виходять 582 гравці, саме стільки футзалістів представники команд внесли до своїх заявок. Найстаршим гравцем з усіх команд ліги є Мар’ян Ковальчук з «Карпатської джерельної» (перша ліга). Найстарший учасником вищої ліги являється голкіпер МФК «Тернопіль» Віктор Кібляр, якому 48 років. На цей сезон заявлено одразу кілька 16 річних гравців, наймолодшим з яких є Артур Копит з команди «Вікнини» (Вікно), яка заявлена у вищій лізі.

Календар матчів першого туру Тернопільської футзальної ліги сезону-2025/26 на вихідні, 15-16 грудня

Вища ліга. 1 тур

16 листопада (неділя) / ФОК

19:00 «Сокіл» (В. Березовиця) – «OPEN TECK-SEBN» (Тернопіль)

20:00 МФК «Тернопіль» — «Поділля-0352» (В. Березовиця)

«Гермес-7-ФАТ» (Тернопіль) – «Вікнини» (Вікно) – перенесено

«Вікторія» (В. Бірки) – ФК «Тернопіль-Ветеран» – перенесено

Перша, друга та третя ліги. 1 тур / 15-16 листопада

15 листопада (субота) / СК «Політехнік»

10:00 «Київхліб» (Тернопіль) – «Strong Faith» (Тернопіль)

11:00 «Серет-Стандарт» (Вишгородок) – «Карпатська джерельна» (Тернопіль)

12:00 «Ентузіаст» (Тернопіль) – «Серет» (Петриків)

13:00 «VARTIS» (Тернопіль) – «24» (Тернопіль)

14:00 ФК «Озерна» – ФК «Кобзарівка»

15:00 «Largo» (Тернопіль) – «Шлях» (Шляхтинці)

16:00 «ELEKS» (Тернопіль) – ФК «Максимівка»

16 листопада (неділя) / СК «Політехнік»

10:00 «Говерла» (Дубівці) – «Файне місто» (Тернопіль)

11:00 ФК «Гаї Шевченківські» – «Тернопіль Юнайтед»

12:00 ФК «Острів» – ФК «Куропатники»

13:00 ТМР (Тернопіль) – «Big-Fish»

14:00 «Самець» (Підволочиськ) – Збірна УБД (Тернопіль)

15:00 «МаксБуд» (Тернопіль) – ФК «Залізці»

16:00 «Медобори» (Галущині) – «Стрипа» (Купчинці)

17:00 ФК «Нараїв» – «Колос» (Домаморич)

Усі матчі Тернопільської футзальної ліги транслюватимуться на Ютуб-каналі Асоціації футболу Тернопільщини.

