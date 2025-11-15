Не витримують серця Героїв після пережитого на війні… У лікарні відійшов у Вічність Михайло Шевчук із села Базар Білобожницької громади. Михайло був снайпером і захищав країну на гарячих напрямках фронту. Кілька днів не дожив до 33-річчя. Осиротіли матір, сестра з родиною, бабуся… Вічна пам’ять та шана захиснику України!

«Зі скорботою повідомляємо про те, що 14 листопада в лікарні припинилось битися серце військовослужбовця, жителя села Базар – Шевчука Михайла Івановича, 20 листопада 1992 р. н.

Воїн був снайпером і захищав країну на гарячих напрямках фронту.

Висловлюємо найщиріші співчуття матері, сестрі з родиною, бабусі, всім родичам і близьким Героя. Розділяємо спільно цей гіркий біль втрати.

Чин похорону відбудеться 16 листопада, о 14:00, в селі Базар.

Вічна пам’ять!» – написали у Білобожницькій громаді, що на Чортківщині.

