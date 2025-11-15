16 листопада в області – хмарно. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликі дощі. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 2-7 градусів тепла, вдень 5-10 градусів.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі хмарна погода буде триматися до вечора. Вранці очікується дрібний дощ, який вдень набере силу, але ближче до вечора почне стихати.

Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 3-5 градусів тепла, вдень 7-9 градусів.

