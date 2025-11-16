Знову сумна звістка з фронту надійшла до Тернополя. Під час виконання бойового завдання у Запорізькій області загинув Ігор Халупа. Вічна та світла памʼять захиснику України!

«Покинув цей світ як Герой, чий подвиг назавжди буде вписано в історію, наш земляк Халупа Ігор Іванович. Воїн загинув 11 листопада під час виконання бойового завдання у Запорізькій області.

Його незламна воля, відвага та жертовність стали символом справжнього патріотизму.

Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя!

Вічна та світла памʼять захиснику України!» – написав міський голова Сергій Надал.

