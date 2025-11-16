Учні школи танців Flex Academ повернулися з Нідерландів, де представляли Україну на WDS ALL OPEN THE WORLD BALLROOM CHAMPIONSHIP та DUTCH OPEN 2025 – одному з найпрестижніших міжнародних турнірів у світі спортивного танцю. Змагання проходили у місті Ассен.

Юні таланти продемонстрували не лише високий рівень майстерності та неймовірну сценічну культуру, а й силу духу, наполегливість і справжню любов до танцю, виборовши відмінні результати на світовій арені.

Спортсмени, які гідно представили Україну та Чортків: Бельзецький Дмитро, Пирка Влада, Пахольчак Матвій, Пендзій Олександр, Яковенко Дарина, Гуцал Соломія, Федишин Злата, Скотецька Аріна.

Перемоги та досягнення:

Скотецька Аріна – чемпіонка світу у категорії Open World Junior Under 14 Ballroom Solo Championship, віце-чемпіонка світу у категорії Open World Junior Under 16 Ballroom Solo Championship. У парі з Матвієм Пахольчаком – 4 місце у світі в Dutch Open Junior Under 14 Ballroom Championship

Гуцал Соломія – віце-чемпіонка світу у категорії Open World Youth Under 21 Ballroom Solo Championship – 5 місце у категорії Open World Youth Under 19 Ballroom Solo Championship.

Федишин Злата – 4 місце у світі у категорії Open World Juvenile Under 12 Ballroom Solo Championship.

Бельзецький Дмитро та Пирка Владислава – 7 місце у Dutch Open Junior Under 16 Ballroom Championship, 11 місце в Open World Junior Under 16 Ballroom Championship.

Пендзій Олександр та Яковенко Дарина успішно дебютували на світовій арені в новоствореній парі, потрапили до 1/4 фіналу у категоріях Open World Youth Under 19 Ballroom Championship та Dutch Open Youth Under 19 Ballroom Championship.

Юні спортсмени вкотре з честю представили Україну та Чортків на міжнародній сцені. Їхні досягнення – черговий доказ того, що талант, праця та любов до танцю здатні вести до найвищих вершин, зазначили у міськраді.

