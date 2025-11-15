15 листопада 2025 року Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці виповнюється 86 років.

«І хоч цифра солідна, але для бібліотеки це зовсім юний вік — час, коли мудрість уже є, а сила, натхнення та жага до розвитку тільки зростають.

Нехай у стінах нашої бібліотеки завжди живе світло знань, творчості й вільної думки.

Нехай кожна книга знаходить свого читача, а кожен читач — свою дорогу до мрій.

Бажаємо нескінченної енергії для нових культурних проєктів, сміливих ідей, сучасних рішень та добрих партнерств.

Хай бібліотека розвивається ще швидше, ніж цього вимагає час, зберігає свою душу й водночас сміливо творить майбутнє.

Хай команда буде міцною, натхненною, дружньою та відкритою до всього нового.

А атмосфера — такою, щоб кожному хотілося повертатися знову й знову.

Наша ТОУНБ — це серце культури Тернопільщини.

Хай воно б’ється гучно, яскраво й довго-довго!

З святом, наша неймовірна бібліотеко!» – написав Валерій Бачинський, директор книгозбірні.

