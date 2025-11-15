Війна пожинає своєї страшні жнива. Михайло Клим’юк із Великодедеркальської громади рятував життя побратимів, а своє не зберіг. Бойовий медик, він загинув ще в серпні на Запоріжжі. І лише тепер повертається додому на щиті. Вічна пам’ять та шана Герою!

«У скорботі повідомляємо, що на щиті до рідного дому повертається сержант КЛИМ’ЮК Михайло Васильович 17.11.1972 р. н. – бойовий медик механізованого батальйону.

Загинув військовий 25 серпня 2025 року в бою за Україну та кожного з нас, мужньо виконавши військовий обов’язок, у районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області. Вважався зниклим безвісти.

Вічна пам’ять і слава Герою! Щирі співчуття рідним», – повідомили у Великодедеркальській громаді.

