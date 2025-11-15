Відбулася зустріч керівниці міжнародних освітніх ініціатив в Україні Оксани Роми та сертифікованої тренерки компанії Тhe LEGO Foundation Олени Черевичної з адміністрацією Західноукраїнського національного університету.

Проректор Віктор Островерхов, декан соціально-гуманітарного факультету ЗУНУ Оксана Гомотюк, завідувач кафедри освітології і педагогіки ЗУНУ Володимир Чайка, доценти кафедри освітології і педагогіки Оксана Писарчук і Наталія Ратушняк мали можливість розповісти про міжнародну, освітню та наукову діяльність Класичного університету Тернополя.

Під час діалогу присутні обговорили вектори майбутньої співпраці. Для гостей провели екскурсію головним корпусом ЗУНУ, де колеги побували в імерсивному мультифункціональному хабі, центрі резильєнтності, STEAM-лабораторії.

У рамках робочого візиту до університету керівниця міжнародних освітніх ініціатив Оксана Рома завітала до центру підтримки студентів ЗУНУ. Гостя ознайомилася з роботою центру та дізналася про напрями підтримки студентів і реалізацію інклюзивних практик в університеті.

Під час зустрічі директорка центру підтримки студентів ЗУНУ Наталія Яблонська розповіла про основні вектори діяльності команди та підкреслила важливість створення безбар’єрного освітнього простору: «Ми щодня працюємо над тим, щоб університет став територією рівних можливостей. Будуємо університет без бар’єрів – не лише фізичних, а й ментальних. Наше завдання – щоб кожен студент відчував підтримку й мав можливість реалізувати свої здібності».

Під час зустрічі керівниця міжнародних освітніх ініціатив Оксана Рома висловила захоплення роботою Центру та підходами університету до інклюзії. «Те, що я побачила сьогодні, – це приклад сучасного університету, де інклюзивність є не просто політикою, а реальною щоденною практикою. Такий підхід формує не лише освітній, а й гуманістичний простір, у якому кожен може розкрити свій потенціал», – наголосила вона.

Окрему увагу під час візиту приділили волонтерській діяльності студентів спеціальностей «Дошкільна освіта. Інклюзивна освіта» та «Соціальна робота», які проходять практику у центрі підтримки студентів ЗУНУ. Майбутні фахівці активно долучаються до програм підтримки студентів з особливими освітніми потребами та беруть участь у волонтерських проєктах.

Такі ініціативи свідчать, що університет не лише формує якісну систему освіти, а й створює спільноту, де панують взаємоповага, підтримка й розуміння.

Також гості відвідали соціально-гуманітарний факультет, у межах якого функціонує навчально-методична лабораторія дошкільної і початкової освіти “WUNUkidsland”. У лабораторії представлені матеріали, люб’язно надані фундацією для навчання здобувачів вищої освіти спеціальностей А2 Дошкільна освіта та А3 Початкова освіта, для якісної реалізації сучасних підходів у ЗДО та ЗЗСО під час майбутньої професійної діяльності, застосовуючи lego-технології.

Зустрічі були дуже теплими, емоційно наповненими та водночас перспективними й продуктивними.

