До співробітників поліції надійшла заява від 24-річної жительки одного з сіл Чортківського району про вчинення щодо неї шахрайських дій.

Потерпіла повідомила, що їй зателефонував незнайомець, який назвався працівником банку.

Зловмисник переконав жінку, що необхідно терміново провести «банківські операції», після чого шахрайським шляхом змусив її переказати власні заощадження. Потерпіла перерахувала 17 855 гривень зі свого рахунку на банківську картку.

Однак на цьому злочинні дії не завершилися. Користуючись довірою жінки, шахрай оформив на її ім’я кредитні рахунки в різних банківських установах. Усі отримані кошти були перераховані на ту ж картку шахрая.

Загальна сума матеріальних збитків, завданих потерпілій, становить 84 855 гривень.

Поліція наголошує, що жоден банк не проводить «термінових операцій» телефоном і не просить повідомляти реквізити чи здійснювати перекази.

Нікому не повідомляйте дані ваших карток, коди підтвердження чи PIN-коди.

За даним фактом правоохоронці проводять перевірку та встановлюють особу причетного до шахрайства. Якщо ви стали жертвою подібних дій — негайно звертайтеся до поліції та вашого банку, інформує відділ комунікацій поліції Тернопільської області.

