У Тернополі патрульна поліція та муніципальні інспектори перевіряють дотримання ПДР водіями електросамокатів.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

“Патрульна поліція спільно з муніципальними інспекторами проводять перевірку та профілактичні заходи, щоб уникнути небезпечних ситуацій, особливо в нічний час, коли електросамокати можуть бути малопомітними на дорозі”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначив Андрій Петрук, інспектор відділу безпеки дорожнього руху Департаменту патрульної поліції Тернополя, зараз проводяться профілактичні бесіди з водіями електросамокатів, аби пояснити важливість дотримання правил і попередити небезпеки:

“Особливу увагу ми звертаємо на нічний час, коли електросамокати, як правило, не мають розпізнавальних знаків. Це створює ризики для всіх учасників дорожнього руху. Зараз на законодавчому рівні їх прирівняли до транспортних засобів, тому вносяться зміни в підзаконні акти, щоб водії самокатів могли бути притягнуті до адміністративної відповідальності. Також надходять скарги від громадян та інших учасників дорожнього руху, що водії електросамокатів рухаються у невстановлених місцях”.

У Тернополі діють затверджені Правила благоустрою Тернопільської міської територіальної громади, які регулюють використання електросамокатів. Як пояснив начальник управління муніципальної інспекції Ігор Максимів, зараз активно проводиться роз’яснювальна робота серед громадян щодо безпечного користування такими транспортними засобами:

“Особи, які користуються легкими електричними транспортними засобами, а також оператори сервісів прокату, мають розуміти свою відповідальність за дотримання правил, зокрема щодо паркування, швидкості руху та інших важливих аспектів безпеки”.

Нагадаємо, використання легких електричних транспортних засобів дозволяється особам, які досягли 16-річного віку – на велосипедних доріжках/велосмугах та за умови дотримання швидкісного режиму до 20 км/год.

Особам до 10 років дозволяється використання легких електричних транспортних засобів тільки у супроводі дорослих, а особам з 10 до 16 років дозволяється самостійно використовувати легкі електричні транспортні засоби – виключно на тротуарах, пішохідних доріжках, за умови дотримання швидкісного режиму до 5 км/год.

Як повідомляв Наш ДЕНЬ, з початку цього року тернопільські поліцейські зареєстрували 32 ДТП за участю водіїв двоколісних електричних транспортних засобів. Внаслідок цих аварій 21 особа отримала травми. Правоохоронці склали 25 адміністративних матеріалів на порушників, з яких 14 – за керування у стані сп’яніння.

