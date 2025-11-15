У медичних закладах Тернополя, де проходять реабілітацію українські військові, встановили спеціальні полички з літературою в межах акції «Військо читає». Ініціатором проєкту стали працівники Центральної міської бібліотеки.

Полички регулярно поповнюють новими виданнями. Тут можна знайти історичну та публіцистичну літературу, сучасні українські книги, а також збірки казок.

До акції запрошують долучитися всіх охочих тернополян. Книги для військових можна приносити у Центральну міську бібліотеку.

Як зазначають бібліотекарі, акція «Військо читає» триватиме впродовж року, тож кожен може поділитися книгою з військовим та зробити свій внесок у підтримку захисників.

