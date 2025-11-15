Останнім часом до поліції надходить багато скарг на водіїв електросамокатів і скутерів, які рухаються у невстановлених місцях та створюють аварійні ситуації. Щоб запобігти подібним випадкам, поліцейські спільно з муніципальною інспекцією проводять профілактичні бесіди з кермувальниками двоколісних електричних транспортних засобів та наголошують їм про відповідальну поведінку на дорозі.



«Особливу небезпеку водії електросамокатів створюють для інших учасників дорожнього руху в нічний час, адже вони не позначені розпізнавальними знаками та рухаються по неосвітлених ділянках вулиць», – розповів інспектор сектору реагування патрульної поліції Тернопільського райуправління поліції Андрій Петрук.



Водії електросамокатів, електроскутерів є повноцінними учасниками дорожнього руху. Пересуватися на таких засобах слід лише у спеціально визначених для цього місцях, не перевищуючи швидкість 20 км/год. Також водіям слід подбати про особисту безпеку: використовувати шолом та інші засоби індивідуального захисту, вмикати світло або користуватися світловідбивними елементами в темну пору доби.



«Електросамокат має бути обладнаний світловими поворотами та звуковими сигналами, а в темну пору доби зобов’язаний мати ліхтар або відповідні фари та рухатися в захисному шоломі», – наголосив начальник управління муніципальної інспекції Тернопільської міської ради Ігор Максимів.



З початку цього року тернопільські поліцейські зареєстрували 32 ДТП за участю водіїв двоколісних електричних транспортних засобів. Внаслідок цих аварій 21 особа отримала травми. Правоохоронці склали 25 адміністративних матеріалів на порушників, з яких 14 – за керування у стані сп’яніння.



Поліцейські наголошують: лише дотримання правил дорожнього руху, відповідальна поведінка на дорозі та використання захисного спорядження допомагають уникнути аварій і зберегти життя та здоров’я всіх учасників руху.





