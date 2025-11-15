Минулоріч команда кінематографістів ВГО “Рушійна сила» #запідтримкиукф створила серію коротких сюжетів «Шлях волонтера». У новому чотирисерійному циклі відеосюжетів – історії волонтерських команд із Тернопільщини, які допомагають різним людям: військовим, дітям, тим, хто втратив рідний дім.

Перед обличчям випробувань, із якими зіткнулася Україна, ці люди зробили свій вибір: не складати рук, не піддаватися відчаю, а діяти. Їх історії надихають і не дають зневіритися, допомагають зберігати відчуття згуртованості та долати відчай і втому.

Насправді, волонтерських команд в Україні безліч і всі вони роблять важливу справу, тож, сподіваємося, другий сезон «Шляху волонтера» не стане останнім.

Студенти спеціальності «Журналістика» соціально-гуманітарного факультету ЗУНУ представлено чотири нових відеосюжети.

Цикл представив продюсер, голова Тернопільської кінокомісії Володимир Ханас за участі декана факультету Оксани Гомотюк, представників волонтерських організацій Тернопільщини.

Також обговорювався внесок кінематографу в нашу історію та його важливість в сучасних реаліях.

Проєкт реалізується в межах грантової програми «Згуртованість через культуру», яка впроваджується Українським культурним фондом та фінансується Швейцарсько-українським проєктом «Згуртованість та регіональний розвиток України», UCORD, що втілюється за підтримки Швейцарії через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва компанією NIRAS Sweden AB.

Подобається це: Подобається Завантаження…