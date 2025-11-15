Заліщицька міськрада отримала важливу благодійну допомогу – пожежну машину Mercedes-Benz, яка була передана завдяки підтримці партнерів: німецьких меценатів, німецько-української організації Blau–Gelbes–Kreuz e.V., Благодійного фонду “CBG Charity” (charity.cbg.ua) та волонтерки Тетяни Денис.

Це авто стане важливим доповненням до технічного арсеналу «МПК Винятинці» і дозволить бригаді оперативно реагувати на надзвичайні ситуації та швидше прибувати до місця події у разі пожежі.

Ця допомога не лише значно покращить технічне забезпечення пожежного підрозділу, а й безпосередньо вплине на безпеку громадян та допоможе рятувальникам ефективніше виконувати свою роботу.

