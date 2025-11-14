За підсумками жовтня та початку листопада по українській енергетиці окупанти запустили понад 150 ракет і понад 2000 дронів.

З жовтня росіяни провели чотири масовані атаки по енергетиці. Як повідомляє Міненергетики, під ударами були об’єкти генерації, передачі та розподілу, газова інфраструктура.

Енергетики, що здійснюють ремонтні роботи, зазначили, що працюють понаднормово, хоч і набутий за роки війни досвід дозволяє виконувати роботу швидше.

“Попри масштабні ризики, енергетики оперативно відновлюють систему. Самовідданість наших людей, міжнародна підтримка, антидронові укриття на ключових енергооб’єктах – це все дозволяє мати світло там, де ворог прагне темряви”, – зазначили в Міненерго.

