15 листопада в області – хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 1-6 градусів тепла, вдень 9-14 градусів.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі хмарна погода протримається весь день. Ввечері очікується дрібний дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 2-4 градуси тепла, вдень 12-14 градусів.

Подобається це: Подобається Завантаження…