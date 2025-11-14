Відзнаками заохочено поліцейських, які у складі Сил безпеки та оборони виконують бойові завдання із захисту територіальної цілісності України. Нагороди їм вручив заступник начальника – начальник кримінальної поліції ГУНП в Тернопільській області, полковник поліції Олександр Славгородський.



Під час візиту за місцем дислокації підрозділу полковник поліції поспілкувався бійцями та ознайомився з їхніми нагальними потребами.



За мужність і самовіддані дії, проявлені під час виконання завдань із забезпечення оборони держави, поліцейських нагороджено відзнаками Президента України «За оборону України», медаллю «Батальйону поліції особливого призначення (Стрілецький)»



За відвагу та сумлінне виконання службових завдань бійців також відзначено подяками начальника ГУНП в Тернопільській області Сергія Зюбаненка.





Подобається це: Подобається Завантаження…