У скорботі Заліщицька громада. Віддав своє життя за Україну та кожного з нас Володимир Поневаш із села Угриньківці. Володимир захищав рідну землю з перших років війни. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«До Заліщицької громади надійшла нова болюча звістка.

Небесний Легіон поповнив Герой – Володимир Поневаш із села Угриньківці. Ще одна втрата, яка стискає серце кожного з нас.

Володимир служив Україні з перших років війни. Завжди відповідальний, спокійний, відданий своїй справі, він був тим воїном, на якого завжди можна було покластись. Таких людей не забувають.

Виконавчий комітет міської ради на чолі з міським головою Іваном Дроздом висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя. Ми схиляємо голови у скорботі та вдячності за його службу, мужність і відданість Україні.

Про зустріч тіла Героя та чин похорону буде повідомлено додатково.

Вічна пам’ять Захиснику України», – написали у Заліщицькій міській раді.

