На території однієї зі шкіл Тернопільщини велосипедист збив 8-річного учня
На спецлінію Збаразького відділення поліції надійшло повідомлення про аварію на території Лозівської школи.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що житель села Курники, керуючи велосипедом, збив восьмирічного хлопчика, який раптово вибіг за м’ячем. Малолітнього з численними тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.
Причину автопригоди встановить слідство, повідомили в обласній поліції.