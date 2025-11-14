На спецлінію Збаразького відділення поліції надійшло повідомлення про аварію на території Лозівської школи.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що житель села Курники, керуючи велосипедом, збив восьмирічного хлопчика, який раптово вибіг за м’ячем. Малолітнього з численними тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.



Причину автопригоди встановить слідство, повідомили в обласній поліції.

