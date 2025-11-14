Відійшла у Вічність волонтерка Штабу національного спротиву Збаразької громади Олена Шевчук. Допомагала військовим упродовж десяти років. Навіть виснажлива тяжка хвороба, яка спіткала волонтерку навесні, не змогла здолати сили її духу. Олені було лише 38 років. Залишилась без мами донечка, без дружини – чоловік… Вічна пам’ять добрій, світлій Людині!

«Збаразький міський голова Роман Полікровський та колектив Збаразької міської ради глибоко сумують з приводу тяжкої втрати для громади – смерті активної невтомної волонтерки Штабу національного спротиву Збаразького району Олени Шевчук.

Свіча її яскравого життя згасла у 38 років…

Олена була надзвичайно сильною людиною, яка не втомлювалась допомагати військовим впродовж десяти років. Навіть виснажлива тяжка хвороба, яка спіткала волонтерку навесні, не змогла здолати сили її духу.

До останнього подиху Олена не лише мужньо боролась із недугою, а й турбувалася про своїх близьких, друзів, про наших захисників на фронті.

Нехай світла душа Олени Шевчук знайде вічний спокій у Царстві Небесному, де всі праведні спочивають.

А донечці, чоловіку, усім рідним та близьким нехай Всемилостивий Господь допомагає долати біль невимовної втрати найріднішої людини», – написали у Збаразькій міській раді.

