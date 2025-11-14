Під головуванням першого заступника начальника ОВА Степана Куйбіди відбулося засідання чергового конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування. Йдеться про маршрути, що проходять територією двох і більше громад та не виходять за межі області.

Учасникам конкурсу наголосили на ключових змінах у законодавстві, що регулює організацію пасажирських перевезень.

Зокрема, увагу зосередили на:

забезпеченні доступності транспорту для осіб з інвалідністю;

пільговому перевезенні учасників бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

За підсумками розгляду пропозицій визначено переможців на 17 об’єктах конкурсу. З кожним із них буде укладено договори на організацію пасажирських перевезень.

В умовах воєнного стану Тернопільська обласна військова адміністрація забезпечує виконання всіх вимог чинного законодавства для підтримання стабільного транспортного сполучення. Пріоритетом залишається доступний та безперебійний рух між центрами всіх територіальних громад області.

