«Сьогодні наша громада отримала гірку звістку, яку важко прийняти серцем.

На війні загинув мешканець Теребовлі, командир станкового гранатомета Делікатний Василь Миколайович, 18.02.1972 р.н.

Життя головного сержанта Василя Делікатного обірвалося 12 листопада 2025 року біля населеного пункту Горіхове Покровського району Донецької області. Він брав участь у захисті цього села від ворога.

Захисник у лавах ЗСУ був із 10 березня 2021 року.

Теребовлянська міська рада та її голова Олег Продан висловлюють найщиріші співчуття родині загиблого військовослужбовця. Схиляємо голови в пошані перед його мужністю, відвагою та самопожертвою. Ми розуміємо, що жодні слова не здатні зменшити біль втрати, але в ці важкі дні громада поруч із родиною, розділяючи їхній смуток. Пам’ять про Василя назавжди залишиться у серцях теребовлянців.

Дату та час зустрічі домовини з тілом Василя Делікатного повідомимо згодом.

Вічна та світла пам’ять!» – написали у Теребовлянській міській раді.

