З метою розширення міжнародної співпраці у сфері вищої освіти, розвитку наукових і академічних контактів, а також налагодження професійних зв’язків між українськими та латвійськими освітніми і правничими інституціями, науковці Класичного університету Тернополя побували у Ризі.

Основна увага була зосереджена на встановленні партнерських взаємовідносин із юридичними факультетами латвійських університетів, визначення спільних напрямів досліджень за іншими галузями, можливості участі у програмах академічної мобільності у межах Erasmus+ та двосторонніх програм обміну досвідом; налагодження контактів із представниками Ради адвокатів у Ризі та латвійськими адвокатами, які сприяли організації зустрічей і професійного діалогу.

Ректор ЗУНУ Оксана Десятнюк підписала договір про співпрацю між Західноукраїнським національним університетом та Ризькою школою права, яка є автономною структурною одиницею Латвійського університету. Також відбулася зустріч з пані ректоркою Inga Kacevska та адміністрацією Школи права у Ризі, де сторони визначили основні етапи реалізації подальшої співпраці.

Окремо слід відзначити велике сприяння Ради адвокатів та представників адвокатської спільноти у підтримці України та налагодженні співпраці з латвійськими колегами.

Делегація ЗУНУ відвідала міста Юрмалу та Огре, де відбулися зустрічі, організовані мерією міста Огре та безпосередньо мером.

Цікаві зустрічі відбулися у центральній бібліотеці, в гімназії, яка визнана однією з найкращих у Латвії, а також у музеї, де експозиція присвячена Україні та російсько-українській війні. Така ініціативи мера, пана Егілса Хельманіса, дуже зворушила українську делегацію. І кажучи відверто, музей вразив своїм реалізмом, переданим болем та силою духу, що випромінювали світлини, речі, розповіді…

Особливо вразила щира підтримка України з боку латвійських партнерів і громадськості. Особливо була відчутна атмосфера солідарності — українські прапори на усіх державних будівлях, масштабні гуманітарні ініціативи, музейні експозиції, присвячені боротьбі українського народу за свободу, підтримка людей. Це все про глибоку емпатію, співпереживання, щирість та віру.

