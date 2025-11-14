Жителя Тернополя судитимуть за отримання 1500 доларів неправомірної вигоди. Таку суму фігурант отримав від чоловіка, якому обіцяв вирішити питання, пов’язане зі зняттям із військового обліку.

Слідчі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області завершили досудове розслідування. За вчинене йому загрожує до п’яти років позбавлення вол

Поліцейські встановили, що підозрюваний, 54-річний мешканець Тернополя, запевнив місцевого жителя, який порушив правила військового обліку призовників (ст. 210 КУпАП), що може посприяти виключенню відомостей про нього з реєстру автоматизованої системи військового обліку. За вплив на службових осіб одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для позитивного вирішення питання він вимагав 1500 доларів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільській області.

Правоохоронці затримали фігуранта під час отримання неправомірної вигоди.

Заходи з викриття незаконної діяльності проводили оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції спільно зі слідчими ГУНП в Тернопільській області та співробітниками Департаменту військової контррозвідки СБУ під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.

Підозрюваному інкримінують ч. 2 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 2000 до 5500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

