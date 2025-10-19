Голова Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода оприлюднив список громад області, які виділяють найменше коштів на підтримку Збройних Сил. Деякі спрямовують на потреби армії менше одного відсотка від надходжень власних коштів. І це, незважаючи на мільйонні прибутки, а також те, що на фронті перебувають жителі цих громад, які у тому числі потребують допомоги.

Питання допомоги Силам спеціальних операцій, а особливо Збройним силам України, є вкрай важливим на сьогоднішній день не тільки для країни загалом, але і для кожної громади зокрема. Тернопільською обласною військовою адміністрацією неодноразово проводились наради з головами громад області, де обговорювалась важливість цього питання: кожна громада виділяє певний відсоток власних прибутків на допомогу ЗСУ. Однак, на жаль, є ряд таких, які не вважають такі видатки пріоритетними для себе, – зазначив В’ячеcлав Негода.

Отож, за підсумками січня – вересня 2025 року найменшу допомогу (у відсотковому еквіваленті) для ЗСУ надали п’ять громад.

Товстенська селищна громада за дев’ять місяців отримала 69 мільйонів 111тисяч власних надходжень. На підтримку армії виділила лише 130 тисяч (це 0,2 відсотка від бюджету).

Залозецька селищна громада при власних надходженнях 40 мільйонів 201 тисяча на оборону також витратила 130 тисяч, що становить 0,3 відсотка.

Козлівська селищна громада отримала 16 мільйонів 909 тисяч власних коштів. З них на оборону держави – 70,4 тисячі – це 0,4 відсотка.

Скала-Подільська селищна громада при власних надходженнях 40 мільйонів 709 тисяч на армію спрямувала 220,8 тис. грн, це 0,5 відсотка.

Колиндянська сільська територіальна громада: власні надходження 20 мільйонів 981, 4 тис. грн. Видатки на сектор безпеки та оборони – 170 тис. грн (становить 0,8 % від надходжень).

В’ячеслав Негода підкреслив, що обласна військова адміністрація буде продовжувати аналізувати видатки громад на допомогу Збройним силам України, це питання має бути пріоритетним в переліку питань життєдіяльності громад. Адже життя кожного з нас залежить від рівня допомоги нашим захисникам.

