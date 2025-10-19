Ті, хто вважає за краще лікувати застуду народними засобами, напевно, починають цей процес з калинового відвару. Він знижує підвищену температуру, забезпечує організм вітаміном С, який успішно бореться з причиною хвороби: бактеріями або вірусами. Крім того, калина корисна у разі гіпертонії, анемії, захворювань печінки.

Цілющі властивості

Калина – унікальна рослина, її корисні властивості практично не мають аналогів. Червоні соковиті ягоди багаті вітамінами А, Е, Р, К, Р, а вітаміну С більше, ніж у лимоні. У калині містяться такі мікроелементи, як ванадій, калій, кальцій, залізо, магній, марганець, молібден, натрій, цинк, фосфор. Крім того є дубильні речовини, фітонциди, пектини. Органічні кислоти надають калиновому соку кислуватий смак.

Калину та її кору застосовують для лікування різних захворювань і станів: при застуді – знижує температуру, запобігає розвитку алергії, як відхаркувальний засіб при кашлі, для профілактики і лікування гіповітамінозу, для профілактики онкологічних захворювань, як сечогінний і кровоспинний засіб (кора). Ягоди калини знижують артеріальний тиск при гіпертонії, виводять з організму токсини, благотворно впливають на роботу печінки, заспокоять нервову систему, нормалізують травлення, зміцнюють серцеві м’язи і судини серця, знижують рівень холестерину в крові, нормалізують пульс при аритмії.

Калину з медом використовують для лікування пієлонефриту. При перших ознаках (слабкість, підвищена температура, болі в області попереку, порушення в сечовипусканні) можна розтовкти мед з ягодами та приймати кілька разів в день. А для простої профілактики та оновлення крові можна з’їдати час від часу жменю калини.

Що цікаво, калина лікує навіть психологічні і душевні травми. Завдяки мінералам і вітамінами у людей поліпшується настрій, проходить депресія і стреси, а також відновлюється нормальний сон.

Крім всього цього, калину застосовують і у сфері косметології. Маски з неї тонізують, омолоджують і відновлюють шкіру.

Рецепт 1. Калина, протерта із цукром

Калину потрібно вимити, відокремити від гілочок, скласти в каструлю і розім’яти. Тепер на високу каструлю покладіть друшляк, накладайте калину невеликими порціями і протирайте дерев’яною ложкою. М’якоть і сік будуть стікати в каструлю, а макуха залишиться. Її не викидайте! Коли всі ягоди протрете, додайте цукор за смаком. Зазвичай на літр пюре з калини вистачає 500 г цукру, але це справа смаку. Дайте цукру розчинитися, розкладіть калину по банках, приберіть у холодильник. Макуху залийте водою, додайте цукор і зваріть компот.

Рецепт 2. Желе з калини

Кілограм ягід залити на п’ять хвилин киплячою водою. Відкинути на друшляк, щоб стекла вода й перекласти в емальований посуд. Залити підігрітою водою (30-40 градусів), почекати поки ягоди стануть м’якими. Після цього протерти ягоди так само, як у попередньому рецепті. Ягідне пюре змішати з цукром (пропорції 1:1) і варити на слабкому вогні близько години. Розкласти по банках, закупорити. У желе менше вітамінів, але зберігати його можна дуже довго.

Рецепт 3. Сироп

На кілограм ягід потрібно 500 г цукру й літр води. Ягоди протерти через сито, макуху залити літром окропу і процідити. З’єднати рідину з ягідним пюре, нагріти, додати цукор і кип’ятити на слабкому вогні п’ять хвилин. Розлити по пляшках і додавати в чай за смаком.

Особливу увагу приділіть першому рецепту, де ягоди не піддаються тепловій обробці. При такому способі готування калина зберігає всі свої корисні й лікувальні властивості.

Протипоказання та шкода калини

Протипоказана калина вагітним жінкам, гіпотонікам, людям, що страждають підвищеною кислотністю шлункового соку, хворим подагрою, артритом, тромбофлебітом, при каменях в сечовому міхурі і протоках. Також не можна вживати її при серйозних захворюваннях нирок і схильності до підвищеного зсідання крові.

