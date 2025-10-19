Знову в жалобі Тернопіль. Повертається на щиті до рідного дому Михайло Рвачов. Захисника вважали зниклим безвісти з весни минулого року. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«У небі з’явилася ще одна зірка, що світить нам відвагою і нескореністю.

Наш захисник Рвачов Михайло Ігорович завершив свій земний шлях на 31-му році життя, виконуючи бойове завдання у Донецькій області. Михайло вважався зниклим безвісти з 8 квітня 2024 року.

Щиро співчуваємо рідним та близьким захисника. Вічна памʼять Герою!» – написав міський голова Сергій Надал.

