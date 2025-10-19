Батьки дітей з інвалідністю можуть отримати відстрочку в Резерв+
Батьки дітей з інвалідністю тепер можуть отримати відстрочку в Резерв+, інформує Міністерство оборони України.
Система автоматично перевіряє дані в державних реєстрах — і результат приходить просто у смартфон: швидко, прозоро, без збору довідок, черг, бюрократії.
Хто може подати запит:
• рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років;
• рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю.
Щоб отримати відстрочку, оновіть застосунок до останньої версії, авторизуйтесь і подайте запит.
Розповідаємо детальніше та пояснюємо, що робити у разі відмови. Читайте тут
https://mod.gov.ua/…/batki-ditej-z-invalidnistyu-teper…
Колаж 24 Каналу.