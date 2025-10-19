Серед студентів першого курсу навчання Західноукраїнського національного університету відбулися запеклі змагання з мініфутболу в межах Спартакіади першокурсника.

У спортивній боротьбі свої сили випробували 7 команд факультетів та інститутів університету, продемонструвавши колективний дух, спритність і жагу до перемоги.

Привітав учасників змагань заступник директора центру студентського спорту Ігор Підгайний. Головний суддя – Володимир Левчук.

Згідно з результатами змагань, 1 місце посіла команда факультету компʼютерних інформаційних технологій; 2 місце – команда навчально-наукового інституту інноватики, природокористування та інфраструктури; 3 місце – команда юридичного факультету.

Участь у турнірі взяли й інші колективи, зокрема соціально-гуманітарного факультету, факультету економіки та управління, навчально-наукового інституту міжнародних відносин ім. Б. Гаврилишина, факультету фінансів та обліку.

Подобається це: Подобається Завантаження…