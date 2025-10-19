Священник ПЦУ Андрій Новосад з Тернопільщини розробив мобільний додаток, що допоможе підготуватися до сповіді. В застосунку «Моя Сповідь» можна дізнатися про Таїнства Покаяння та Євхаристії, підготуватися до них і навіть занотувати свої гріхи, щоб не забути їх.

Про це священник повідомив у фейсбуці та розповів релігійному інтернет-ресурсу «Духовна велич Львова».

У додатку користувачі можуть ознайомитись із Таїнством Сповіді, дізнатись більше про Святе Причастя, пройти покрокову підготовку до них. Також можна переглянути перелік гріхів і записати власні думки, а ще – прочитати молитви.

Завантажити додаток можна у Play Market – застосунок під назвою «Моя Сповідь».

Розробник застосунку — отець Андрій Новосад — служить у селі Лози Вишнівецького благочиння Тернопільської єпархії ПЦУ. Отцю Андрію — 27, у сані вже чотири роки.

Отець Андрій розповів сайту «Духовна велич Львова», що ідея створити додаток про сповідь народилась у нього із власного досвіду.

«Завжди, коли я готуюся до Святої Сповіді і Божественної Літургії, то вичитую дуже багато молитовних текстів. Вони не зібрані в одному місці, тому доводиться брати багато книжок — молитовник, Служебник, Типікон тощо», — зазначив він.

Так з’явилася думка зібрати і впорядкувати тексти за Уставом, щоби людині було комфортно готуватися до Сповіді та Святого Причастя.

Ще одна причина створення застосунку — мобільність. Оскільки телефон завжди під рукою, людина може готуватися до Сповіді або нотувати свої гріхи, не відкладаючи на потім.

Отець отримав благословення для створення додатку

Керуючий Тернопільською єпархією ПЦУ митрополит Нестор (Писик), який є правлячим архієреєм о. Андрія Новосада, поділився з «Духовною величчю Львова» власними враженнями від розробки. На втілення свого задуму священник брав благословення в митрополита.

«Спочатку він зробив пробний варіант, прийшов до мене, каже: отаке я хочу створити. Показав усе. Я дав кілька порад, що можна покращити і благословив. І ось він вже випустив додаток повноцінно — офіційно», — зазначив владика Нестор.

Митрополит розповів, що застосунок вже отримав перші схвальні відгуки вірян.

«Кілька людей мені написали, що їм дуже сподобалося — зокрема можливість робити нотатки, де можна записувати свої гріхи, щоб краще підготуватися до Сповіді. Тому вже є люди, які реально спробували, як воно працює — їм сподобалося», — підкреслив владика.

До речі, отець Андрій Новосад також багатьом парафіянам відомий тим, що використовує соціальні мережі для пояснення складних і цікавих церковних питань.

