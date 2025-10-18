19 жовтня в області – хмарно. Вночі невеликі дощі. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 1-6 градусів тепла, вдень 4-9 градусів.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Вночі йтиме дрібний дощ, який посилиться вранці, але до середини дня повинен припинитися. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі 2-4 градуси тепла, вдень 6-8 градусів.

