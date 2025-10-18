Останній свій бій Юрій Радковський прийняв на Донеччині у листопаді минулого року. Відтоді вважався зниклим безвісти. Лише тепер повертається додому на щиті. Вічна пам’ять Герою!

«Навіки пішов у вічність, залишивши по собі слід мужності та відваги, наш земляк Радковський Юрій Володимирович. Його життя обірвалося на 42-му році життя в ході виконання бойового завдання на Донеччині. Воїн вважався зниклим безвісти з 2 листопада 2024 року. Кожен полеглий захисник – це невимовна втрата для Тернополя.

Щиро співчуваємо рідним та близьким Героя. Вічна та світла памʼять», – повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Подобається це: Подобається Завантаження…